Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Avant de donner le coup d’envoi du 70 ème Festival de Cannes, les stars de la planète people se sont toutes retrouvées le 16 mai à Paris à l’hôtel Georges V pour le Global Gift Gala, une soirée caritative en l’honneur de la fondation créée par la sublime actrice américaine Eva Longoria. L’objectif de cette soirée : récolter des fonds pour venir en aide aux enfants et aux femmes en développant l’éducation et les systèmes de santé à travers le monde. L’actrice a pu compter sur de nombreuses stars et personnalités françaises au grand cœur pour l’aider à atteindre son but.

Du côté des personnalités qui ont participé à l'émission de Danse avec les stars, Tal, Amel Bent, Tonya Kinzinger, Maxime Dereymez, Anguun et Lorie Pester étaient présents sur le tapis rouge pour soutenir Eva Longoria. Robes de bal, costumes, paillettes et tapis rouge, les stars du show étaient sur leur 31 lors de cette soirée. Quelques photos ont été postées sur Instagram notamment par Tal et Amel Bent pour permettre aux fans de vivre cette expérience unique aux côtés de leurs idoles. L'ambiance semblait littéralement féerique lors de cette soirée.





