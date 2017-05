Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Si vous pensiez tout savoir de Tal qui a participé à la saison 4 de Danse avec les stars aux côtés de Yann-Alrick Mortreuil préparez-vous à être surpris. Ce n’est un secret pour personne, le 28 mai dernier toutes les mamans de France étaient à l’honneur pour la Fête des mères. Très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, Tal partage avec ses fans et sa communauté les moments forts de son quotidien. Hier, elle a posté une photo particulièrement touchante. Les fans ont pu découvrir leur chanteuse préférée enfant et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle avait déjà la passion de la chanson.

En second plan, la maman de Tal l’observe avec beaucoup d’amour et d’attention. La chanteuse a choisi une photo parfaite pour lui souhaiter une bonne Fête des mères. Comme on pouvait s’y attendre, cette photo a suscité de nombreuses réactions chez ses fans. A côté de cette photo likée près de 12 000 fois, on découvre une pluie de compliments. Certains fans de la chanteuse ont tenu à souligner la ressemblance frappante entre Tal et sa maman. De nombreux autres membres de la DalsFamily ont également rendu hommage à leur maman pour la Fête des mères sur Instagram. Selon vous, quelle photo récoltera le plus grand nombre de likes ?





