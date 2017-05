Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Tal a un emploi du temps très chargé. La star enchaîne les apparitions médiatiques. Malgré ses projets professionnels, la jeune femme a pris le temps de partir en vacances. En effet, la belle s’est envolée pour le Costa Rica il y a quelques jours. Dans une ambiance tropicale, la star est logée dans un bel hôtel situé en pleine forêt dense à quelques kilomètres de la mer. Toujours très active sur les réseaux sociaux, même à des milliers de kilomètres de la France, la jeune artiste a partagé son album de vacances avec les 610 000 abonnés qui la suivent sur Instagram.On y voit la star détendue, entourée de ses amis et qui profite au maximum de son séjour pour découvrir la région. Si on y découvre Tal allongée sur la plage, on aperçoit aussi la jeune femme dans la jungle prête à partir en randonnée dans une tenue très sexy.

Un programme très dépaysant qui fait rêver mais qui sera finalement de courte durée. Alors qu'elle sera à peine rentrée, Tal va reprendre sa tournée. En effet, la chanteuse est attendue pour son prochain concert le 12 mai prochain et a également annoncé sa participation au Global Gift Gala organisé par Eva Longoria le 16 mai à Paris. Un soirée qui s'annonce riche en rebondissements !





😚 Une publication partagée par talofficial (@talofficial) le 8 Mai 2017 à 15h49 PDT

*