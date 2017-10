Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Samedi soir était diffusé sur TF1 le premier prime de Danse avec les Stars saison 8. Après des répétitions intenses et beaucoup d’efforts, les dix couples se sont donné au meilleur d’eux-mêmes. Au cours de la soirée, les candidats ont chacun eu le droit à une surprise personnalisée : un petit message d’encouragement !



Lenni-Kim, le chouchou de cette nouvelle saison a reçu un message de Tal, chanteuse et ancienne candidate de DALS 4. «Salut Lenni-Kim, c’est Tal. Je sais que tu vas cartonner, tu danses hyper bien et que tu te donnes à fond ! Je te vois très bientôt !» A tout juste 16 ans, le jeune québécois a laissé bouche-bée les téléspectateurs, comme PietraGalla, ancienne membre du jury qui le considère compare à Loïc Nottet, vainqueur de la saison 6 !



Elodie Gossuin, qui s’est retrouvée derrière du classement avec un total de 20 points, a été réconfortée par Patrick Sébastien : « Je voulais te faire un coucou et un énorme bisou. Pour moi tu es la meilleure candidate, c’est toi qui danse le mieux. Je t’embrasse, bonne chance ! »



Roselyne Bachelot a tenu à soutenir de vive voix sa « petite chérie », Hapsatou Sy. « Tu as toutes les qualités qu’il faut pour être une concurrente et une gagnante, tu vas nous éblouir ! » a-t-elle lancé.



Camille Lacourt peut compter sur son ami et nageur, Pierre-Ambroise Bosse, champion du monde 800 m. En duo avec l’ancienne danseuse de Beyoncé, Hajiba Fahmy, il ne se fait pas trop de soucis pour son camarade : « Je ne m’inquiète pas beaucoup pour toi. Je t’ai croisé avec ta partenaire de danse et je sens qu’il y a une osmose. Vous avez le karma de la danse ? Je l’ai senti en vous. Sois bon ! »



Vincent Cerutti, anciennement présentateur de Danse avec les stars au côté de Sandrine Quétier a été encouragé par son ami Patrick Bruel en direct de Los Angeles : « Un petit message d’encouragement pour toi et ta partenaire. Je vous souhaite le meilleur ».



Tatiana Silva, notre Miss Météo est soutenue par Olivier Minne, originaire de Belgique tout comme elle : «Je sais que nous avons des racines qui viennes de Belgique. Tu seras la miss Cha Cha Cha de cette émission ! Va le plus loin possible ! »



Joy Esther peut compter sur le soutien de son ami et co-pilote de tournage, Arnaud Ducret. «Ma petite Joy, c’est Arnaud. Je suis sûr que tu vas cartonner ! » a lancé le comédien.



La participation d’Arielle Dombasle à l’émission épate son amie Michèle Bernier et lui souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle aventure : « Je te souhaite le meilleur ! Tu vas être sublime, magnifique, et tu vas les épater ! »



Agustin Galiana, qui rêvait d’être danseur depuis son enfance, a reçu les encouragements de la journaliste Anne-Elisabeth Lemoine. « Je pense que tu vas les manger tout cru parce que je sais que tu es le meilleur danseur de toute l’Espagne ! » a-t-elle certifiée. Et le tout en espagnol !



Sinclair s’est fait encourager par Laurent Maistret. « Je suis de tout cœur avec toi. Tu as récupéré ma Dédé. Avec le groove et le swing que tu as, y’a vraiment moyen que tu ailles très loin ! » a lancé le vainqueur de DALS 7, également en duo avec Denitsa Ikonomova.



Ces messages d’encouragement ont redonné de l’énergie aux candidats. Nul doute, ils reviendront tous en forme samedi soir pour vous offrir un prime d’exception !



