Après l’élimination de Vincent Cerutti et de sa partenaire Katrina Patchett la semaine dernière, ils ne sont plus que neufs couples en compétition. Pour cette nouvelle soirée qui s’annonce « crazy », Arielle Dombasle, Camille Lacourt, Sinclair et les autres, se sont entraînés dur toute la semaine afin de pouvoir offrir un prime d’exception aux juges et aux téléspectateurs de Danse avec les stars, qui ont désormais le pouvoir de soutenir leur préféré. Et attention au retour de la célèbre note artistique ! Dès ce soir, les quatre juges ont de nouveau le pouvoir d’attribuer une seconde note pour chaque prestation des danseurs : la note artistique, qui compte autant que la note technique. Lenni-Kim et Agustin Galiana en tête du classement la semaine dernière, parviendront-ils à garder leur place ? Camille Lacourt et Elodie Gossuin ont-ils progressé cette semaine ? Réponse ce soir.

Pour patienter, voici les danses qui les attendent pour cette nouvelle soirée d’exception, à suivre en direct, à partir de 21 heures sur TF1 :

Tatiana Silva et Christophe Licata : Tango Argentin

Arielle Dombasle et Maxime Dereymez : Tango + French Cancan

Camille Lacourt et Hajiba Fahmy : Contemporain

Agustin Galiana et Candice Pascal : Tango Argentin

Elodie Gossuin : Tango

Lenni-Kim et Marie Denigot : Valse + Contemporain

Hapsatou Sy et Jordan Mouillerac : Bollywood

Sinclair et Denitsa Ikonomova : Quickstep

Joy Esther et Anthony Colette : Contemporain

En attendant de découvrir les couples sur la piste, regardez cette vidéo des dernières répétitions en plateau de Camille Lacourt et Hajiba Fahmy :









