Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Quel duo ! Lorsque Tatiana Silva et son partenaire de danse, Christophe Licata, se retrouvent, la rigolade prend très souvent le dessus. Et pour cause, le duo est très complice et a décidément le même humour. Seulement, les deux partenaires n’ont pas toujours les mêmes goûts…



Lorsqu’en répétition son partenaire lui demande de « se battre comme une lionne » voilà que la jeune femme a une envie soudaine : se battre à la manière des Jedi comme dans Star Wars sur sa prochaine chorégraphie. Tatiana Silva, qui déborde d’énergie, un peu trop, selon son partenaire qui se demande « ce qu’elle a bien pu prendre ce matin » se lance dans une démonstration intense et fait bien sourire son partenaire. Mais malgré les rires de Christophe Licata, il n’est pas convaincu… Les Jedi n’auront pas leur place pour le prochain prime !



Cette semaine, les célébrités ont choisi une musique sur laquelle ils souhaitent raconter une histoire personnelle. Tatiana Silva a choisi d’évoquer un drame qui a totalement marqué sa vie : la perte de sa maman à l’âge de 16 ans. Sur une danse contemporaine, elle souhaite « coller cette musique à des émotions et, de manière thérapeutique, finir la danse et avoir libéré ces quelques émotions ». Pour le prochain prime, la mission de la jeune femme est de se dévoiler entièrement. Rendez-vous samedi soir dès 21 heures sur TF1 pour découvrir la performance de Christophe Licata et Tatiana Silva !





