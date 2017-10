Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

"Nous sommes deux soeurs jumelles, nés sous le signe des gémeaux, Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol sol ré do" Cette chanson chantée par Catherine Deneuve et sa sœur Françoise Dorléac en 1967 pour Les Demoiselles de Rochefort pourrait presque être celle de Tatiana Silva et Hajiba Fahmy, 50 ans plus tard. Sur Instagram hier, Tatiana Silva a posté une photo d’elle et d’Hajiba Fahmy en noir et blanc, coiffées toutes les deux de petits chignons avec pour légende : « Sister Feeling ». Ce à quoi, la danseuse professionnelle a répondu « My lovely twin », traduisez « Ma jumelle adorée ». Car c’est vrai que sur cette photo, la ressemblance entre les deux femmes est frappante et si l’on en croit leurs dires, une belle relation d’amitié s’est nouée entre elles. Pourtant, rien ne les prédestinait à se rencontrer un jour ! L’une est une ex-Miss Belgique et présentatrice de la météo sur TF1, l’autre est une danseuse professionnelle qui a notamment accompagné Beyoncé sur scène pendant plusieurs années. C’est dans les coulisses des répétitions de Danse avec les stars que les deux femmes se sont rencontrés et ont pu tisser des liens forts.









[ Sister Feeling ] #dals8 #amazingdancer and #woman @hajibafahmy 🙏🏼 A post shared by Tatiana Silva (@tatianasilva_official) on Oct 27, 2017 at 11:45am PDT

La semaine dernière lors du prime sur la « personal story », Tatiana Silva a ému tout le monde avec une danse contemporaine dédiée à sa maman disparue d’un cancer du sein alors qu’elle n’avait que 16 ans. Avec 59 points et les encouragements du jury, la Miss Météo a obtenu la troisième place du classement. Ce soir, c’est avec un tango argentin très sensuel qu’elle tentera de séduire les juges et téléspectateurs au côté de son partenaire Christophe Licata. De son côté, Hajiba Fahmy a longuement fait répété Camille Lacourt pour tenter de remonter leur place dans le classement pour ce prime « crazy night ». Dernier de la classela semaine dernière, Camille Lacourt compte bien surprendre avec une danse contemporaine cette fois.

Danse avec les stars, le prime. Samedi 28 octobre 2017 à partir de 21h sur TF1.

En attendant, découvrez les dernières répétitions en plateau de Camille Lacourt et Hajiba Fahmy :

Et retrouvez toutes les images des répétitions sur MYTF1 !