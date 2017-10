Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Séquence émotion dans Danse avec les stars samedi soir. Tatiana Silva a partagé, avec beaucoup de pudeur, un moment qui a marqué sa vie : le décès de sa maman, une femme forte, qui était un pilier dans sa famille. "J'ai perdu ma mère quand j'avais 16 ans", a-t-elle expliqué avant de préciser qu’elle avait dû assumer le foyer. "J'ai dû gérer le loyer, les factures".



La Miss météo de TF1 a confié que c’est pour cette raison qu’elle avait beaucoup de mal à livrer ses émotions. "T'as pas le droit d'être triste. C'est juste blindé pour que ça tienne. J'ai laissé ces sentiments dans une petite bulle".



Tatiana Silva a donc dû se faire violence pour lâcher prise sur le plateau de Danse avec les stars. La jeune femme a choisi de danser sur What about us de Pink avec son danseur Christophe Licata. Ce dernier a fait un gros travail cette semaine pour qu’elle se livre. Tatiana Silva était en pleurs à la fin de sa prestation.



Un moment fort en émotion salué par le public et les membres du jury. Nicolas Archambault a lancé : "On a été absorbé dans ton univers". « Ton histoire n'est pas banale. Notre monde s'écroule quand on perd un membre de sa famille, a ajouté Jean-Marc Généreux : "On a senti que tu t'étais laissée aller. Il y avait de la vérité dans ta danse. Merci Tatiana". "Tu me rappelle Emmanuel Moire en deuxième prime. J'ai trouvé ça splendide", lance Chris Marques.

Découvrez les notes des juges