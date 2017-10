Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

La semaine dernière, Tatiana Silva a fait ses débuts sur la piste de danse de Danse avec les stars. Pour le premier prime de la saison 8, Tatiana Silva et Christophe Licata ont mis le feu au plateau de Danse avec les stars,en dansant une samba endiablée sur le tube Déjà vu de Beyoncé. Celle qui officie sur la météo de TF1 a déjà conquis les téléspectateurs. Belle et sexy, la jeune femme a de nombreux atouts.

Cette semaine, "Danse avec les Stars" laisse libre cours à l’imagination des stars pour trouver une chanson en accord avec leurs histoires personnelles. Christophe Licata et Tatiana Silva ont choisi d’interpréter une danse contemporaine. Un choix qui n’est anodin puisque la danse contemporaine est la danse qui met en exergue les ressentis et les émotions. Si aujourd'hui tout semble sourire à la reine de beauté, la vie n’a pourtant pas toujours été aussi rose. En effet, la jeune femme a vécu un drame à l’âge de 16 ans, la perte d'un être cher qui l'a obligée à grandir très vite : "J’ai perdu ma mère quand j’avais 16 ans et à ce moment-là, j’ai dû prendre des responsabilités d’adulte très jeune. Grâce la danse contemporaine et avec une musique aussi forte et intense, j’espère pouvoir libérer ces émotions qui sont en moi. Et pourvoir à un moment donné de manière thérapeutique finir la danse."

(Re)découvrez l’incroyable prestation de Tatiana Silva et Christophe Licata sur le plateau de Danse avec les stars :