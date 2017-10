Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Le rêve se réalisera bientôt pour Tatiana Silva. Car c'est ainsi que la jeune femme qui fait la pluie et le beau temps sur TF1 perçoit l'aventure qui l'attend : un rêve. Mais attention, car si elle voit l'aventure comme une concrétisation, elle sait qu'elle va devoir travailler dur si elle veut loin dans le jeu. "Les choses sérieuses commencent. Il y a la compétition, l'entraînement et la barrière du corps. On va s'entraîner beaucoup d'heures par jour", admet-elle. Bien que passionnée de danse, elle avoue qu'elle aura du pain sur la planche. "Il y a 10 participants, mais moi je dis qu'il y en a 11, et c'est moi-même", ajoute-t-elle.

En participant à Danse avec les stars, Tatiana Silva compte dévoiler des traits de sa personnalité que vous ne connaissez pas. Dans la vie de tous les jours, la jeune femme est quelqu'un de déterminé. "Je suis une battante, je ne vais rien lâcher jusqu'au bout de l'aventure. Je suis quelqu'un de très exigeant vis-à-vis de moi-même et je suis têtue", confie-t-elle à TF1. Ce goût pour l'exigence, elle le cultive chaque soir lorsqu'elle présente la météo. Un atout, qui espérons-le, lui sera très utile dans l'aventure. Ce que redoute Tatiana, c'est bien entendu le jury. "Je le crains en règle général car ils sont accès sur la technique et rien ne va leur échapper", admet-elle. Et de conclure, "plus longtemps on reste, plus ce sera intense et plus on pourra se dépasser".

A J-11, la tension monte pour Tatiana Silva