Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Si les danseurs sont habitués à des positions inconfortables et gênantes dans leur carrière, il est difficile pour les stars de se laisser aller. Lors des répétitions, Tatiana Silva a dû s’entraîner avec son partenaire Christophe Licata sur une figure originale. Le duo enchaîne ainsi les entraînements pour proposer une samba digne des plus grands. Et dans la chorégraphie imposée par le danseur professionnel, celle qui fait la pluie et le beau temps sur TF1 doit se mettre dans une position pas vraiment conventionnelle… : « C’est hyper gênant, le mec il est carrément sur mon bassin », a-t-elle lancé visiblement gênée. Mais grâce à son humour, Christophe Licata a détendu l’atmosphère : « Il ne faut pas que tu calcules, on est comme des acteurs », a-t-il ajouté.

Malgré une légère appréhension, Tatiana « kiffe » ce porté. Il est donc validé pour le prime de lancement de cette huitième saison de Danse avec les stars diffusé ce samedi 14 octobre à partir de 21 heures sur TF1. Et pour l’occasion, Nikos Aliagas sera présent pour co-animer la soirée aux côtés de Sandrine Quétier. Les animateurs de la chaîne ne manqueront pas de commenter la prestation de notre Miss Météo préférée. Soyez donc au rendez-vous ! En attendant, retrouvez toutes les images des répétitions sur MYTF1.

Exit la météo, bonjour la samba !