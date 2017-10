Par Ruben Vanyper | Ecrit pour TF1 |

Ils forment l'un des dix couples de cette huitième saison de Danse avec les stars : Katrina Patchett et Vincent Cerutti. L'animateur télé s'est illustré samedi dernier sur le parquet de Danse avec les stars avec la championne de danse. Pour cette première prestation en direct, le chéri d'Hapsatou Sy a fait tomber les masques. L'objectif pour l'ancien animateur était de briser la carapace afin que les téléspectateurs découvrent l'homme qui se cache derrière. Une mission plus que réussie pour celui qui n'a pu contenir ses larmes en s'illustrant sur la très significative chanson J'te mentirai de Patrick Bruel.

Reconnaissant pour tout ce que fait pour lui sa danseuse, Katrina Patchett, Vincent Cerutti lui a adressé un tendre message via une photo postée sur son compte Instagram. En légende de ce cliché, on peut lire : "Je souhaite remercier Katrina pour son soutien, son travail, son énergie positive, sa détermination, ses exigences et son humour. Travailler avec elle, pour elle, est un honneur", a-t-il déclaré.

Mais l'apprenti danseur ne s'est pas arrêté là. Il a également tenu à remercier les danseurs du show qui se donnent corps et âmes pour transmettre leurs savoirs. "Les danseurs pros de #Dals font un travail remarquable et impossible à imaginer comme téléspectateur ou comme ancien présentateur. Ils sont passionnés et passionnants. Pour moi c'est comme apprendre à peindre à un daltonien. Je suis émerveillé par cette aventure à vivre de l'intérieur et je dois vous avouer que je préfère même être de ce côté de l'aventure malgré mes difficultés en danse et mon bonheur à animer. Je vous embrasse tous, à demain", a-t-il conclu. Ce soir encore, Vincent Cerutti dévoilera une nouvelle facette de sa personnalité sur une valse anglaise. Serez-vous conquis ?

Vincent Cerutti peut aussi compter sur le soutien sans faille de sa fiancée, Hapsatou Sy