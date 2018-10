Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Terence Telle se dévoile de prime en prime. Lors du troisième épisode de Danse avec les stars, il avait impressionné Shy’m. Depuis, il n’a qu’un objectif: faire fondre la juge! Pour son quatrième passage sur le parquet de TF1, le mannequin devait faire ses preuves sur une rumba avec sa coach et partenaire Fauve Hautot.

Samedi 20 octobre dernier, le duo s’est élancé sur le titre Every got to learn sometimes de The Korgis. Une prestation particulièrement remarquée par le jury, qui a attribué pas moins de 31 points au binôme. "Je trouve que vous avez un charisme incroyable. Cette connexion avec Fauve cette semaine, est géniale. Terence, vous êtes fabuleux" a affirmé Chris Marques. Mais qu’en a pensé la jolie Shy’m ? Et bien elle était une fois de plus subjuguée par la performance de Terence Telle puisqu’elle lui a donné la note de 9.

"Tu continues à exister à côté de Fauve grâce à ton charisme et à ta prestance. J’ai besoin de mal à le dire mais vous faites un couple formidable", a déclaré la chanteuse en imitant des sanglots dans la voix. Pas de doute, la jolie brune est toujours sous le charme du beau gosse. Grâce aux très bonnes notes des juges, ce dernier est arrivé à la deuxième place du classement général. Reste à savoir s’il conservera cette place samedi 27 octobre prochain lors du cinquième prime de Danse avec les stars.

Pendant les répétitions, Terence Telle avouait avoir un petit crush pour Shy'm ! Regardez :