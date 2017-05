Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Depuis sa participation à la cinquième saison de Danse avec les Stars, Tonya Kinzinger multiplie les projets. Elle a notamment été à l’affiche au début de l’année de la comédie musicale Hit Parade qui se proposait de ressusciter des stars telles que Claude François, Dalida ou encore Sacha Distel. Mais la belle blonde n’en oublie pas pour autant sa famille et encore moins son fils Sacha.

La maman attentive n’a ainsi pas oublié l’anniversaire de son fils Sacha qui célébrait ce jeudi 25 mai son 14e anniversaire. A l’occasion de cet événement très particulier pour l’ancienne héroïne de la série Sous le Soleil, elle a décidé de poster une ancienne Une du magazine Ciné Télé Revue. A l’époque, la comédienne, qui connaissait un énorme succès grâce à la série de TF1, avait posé avec son fils qui n’était encore qu’un bébé.

Et pour compléter ce joli cliché, Tonya Kinzinger a décidé de lui faire une touchante déclaration d’amour. « Cela fait 14 ans que tu illumines ma vie, » écrit d’abord la comédienne et danseuse avant de poursuivre en anglais : « Je suis tellement fière du jeune homme que tu es et j’ai tellement hâte de voir l’homme que tu deviendras… Joyeux anniversaire mon fils ! » Tonya Kinzinger est donc une maman et une femme comblée. Mariée depuis 1998 à Bernard Lignon, assistant réalisateur avec qui elle avait travaillé sur Sous le Soleil. Sacha est leur seul enfant.