Par Martin TRAN | Ecrit pour TF1 |

Sans attendre, découvrez les trois danses qui ont reçu les meilleures notes de la soirée Danse avec les Stars du 7 octobre 2018.

Clément Rémiens, alias Clément Bensetti !

Quel show !! Le comédien de la série Demain Nous Appartient Clément Rémiens, accompagné de sa danseuse Denitsa Ikonomova, a réussi une performance very very big samedi soir : son charleston sur « Hit the road Jack », agrémenté de la figure imposée dite du « spaghetti », a simplement été exceptionnel, surtout pour une deuxième danse ! Note totale ? 35, dont trois 9 : ça promet pour la suite !

Pamela Anderson, le contemporain lui va si bien

Le 4 qu’elle avait reçu lors de la soirée de lancement de DALS 9 lui était resté en travers de la gorge… La star internationale Pamela Anderson a donc redoublé d’effort pour éviter une nouvelle déconvenue : bingo, ce samedi, sur une danse contemporaine sur « Pull marine » d’Isabelle Adjani chorégraphiée de manière assez sublime par Maxime Dereymez, elle a frappé très fort, récoltant la note de 33, dont un superbe 9 de la part de Patrick Dupont.

Lio a fait pleurer la France entière



Pas facile de passer en dernier, mais cela, Lio s’en fiche, car elle a réussi au bras de Christian Millette une danse superbe, vraiment ! Sur le magnifique titre de Maurane « Sur un prélude de Bach », la chanteuse a sorti une danse tout en émotion qui a fait mouche auprès des juges, mais pas que : Camille Combal l’a chaudement félicitée dès sa sortie de piste, Karine Ferri l’a câlinée, tandis que, on en est sûr, vous avez été nombreux devant votre écran à être sorti de là bouche bée !









Quelle soirée donc ! Et vous n’avez encore rien vu, puisque la compétition DALS continue dès samedi prochain : troisième prime, troisième chorégraphie à apprendre pour nos stars… et les juges vont être de plus en plus exigeants… RDV donc le samedi 13 octobre, toujours dès 21h, toujours en direct sur TF1 !