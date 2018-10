Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

1 - Iris Mittenaere et Anthony Colette



Les jurés lui avaient demandé la semaine dernière, de laisser un peu de côté la petite fille et de réveiller la femme fatale qui dort en elle. Iris Mittenaere a travaillé très dur toute la semaine afin de réussir le pari qu'on lui avait lancé ! Pour ce quatrième prime, l'ex-Miss Univers a enflammé le parquet du studio 217 avec une samba tout droit venu de Rio de Janeiro mais version Destiny's Child. "Pari réussi" pour Chris Marques et Patrick Dupont voit déjà en elle, une possible finaliste ! Avec un total de 34 points, elle décroche la première place du classement haut la main.





2- Terence Telle et Fauve Hautot

Le mannequin international qui a déjà connu les joies du face à face ne veut plus s'y retrouver ! Alors cette semaine encore, il a travaillé sa technique pour proposer un show d'exception aux juges et téléspectateurs de Danse avec les stars. Avec sa partenaire Fauve Hautot, il dansait une rumba sur la musique "Every got to learn something". Une prestation de haute voltige saluée par la critique des juges ! "Je trouve que vous avez un charisme incroyable. Cette connexion avec Fauve cette semaine, est magique," se réjouit Chris Marques "Terence, vous êtes fabuleux". Un total de 31 points pour une seconde place sur le podium !





3- Lio et Christian Millette

Lio a fait ce que tout le monde ou presque a rêvé depuis que son nom est sorti au casting de cette saison 9 de Danse avec les stars ... Elle a performé sur son tube "Banana Split" mais version Quickstep pour changer. Vous êtes toujours aussi émouvante et précise. Bravo, j'ai énormément d'admiration pour vous," reconnaît Patrick Dupont. "C'était magnifique, j'ai une chance folle," se réjouit Lio. Avec un total de 30 points, elle décroche la troisième place et pourtant, à la fin de l'émission, c'est elle que les téléspectateurs ont décidé de faire partir face à Héloïse Martin.





3- (ex-aequo) Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova

Clément Rémiens est lui aussi troisième ex-aequo au classement. Pour ce prime n°4, il a dû aller chercher quelque chose de bien plus sombre au fond de lui. Fini le petit poussin, on veut du lion : C'était la consigne des jurés ! Alors sur "La fête de trop" d'Eddy de Pretto, il a proposé un contemporain intense au côté de sa partenaire de choc Denitsa Ikonomova. A la fin de sa prestation, il arrache son tee-shirt façon mauvais garçon. Alors a-t-il réussi son pari ? “Merci Clément, tu prends en compte ce qu’on te dit,” se réjouit Shy’m. “Pour moi aujourd’hui, c’était ouf !” exulte Chris Marques. Total : 30 points.





4- Héloïse Martin et Christophe Licata

Héloïse Martin a bien failli quitter la compétition ce soir et pourtant, depuis le début de l'aventure, ses prestations sont saluées par le jury. Alors que s'est-il passé ce samedi soir ? Au programme, une salsa endiablée qui remplissait tous les critères à première vue mais les jurés semblent de plus en plus exigeants avec la jeune bretonne. “Je m’attendais à de l’énergie, je l’ai eu mais attention, il faut aller beaucoup plus loin”, conseille Chris Marques, “Je veux que ça explose”. “Je ne veux pas que tu stagnes,” craint Shy’m. Un total de 27 points dont un 5 de Patrick Dupont !