Par ZY

Révélée au grand public grâce à sa participation à la septième saison de Danse avec les Stars, Camille Lou a su depuis se construire un public fidèle. Celle qui est arrivée deuxième du concours de danse de TF1 avec son partenaire Grégoire Lyonnet compte d’ailleurs plus de 192 000 abonnés sur son compte Instagram.



Et ce jeudi 13 avril, la jeune chanteuse, qui a notamment incarné la reine Guenièvre dans la comédie musicale La Légende du Roi Arthur, a réservé une jolie surprise à ses fans. Celle qui est désormais devenue brune a en effet publié une photo des plus torrides sur son compte Instagram. Sur ce cliché, on découvre ainsi Camille Lou sous la douche. Alors qu’elle tourne le dos à l’objectif, la jeune femme lève la tête vers le pommeau de douche pour profiter au mieux de l’eau qui ruisselle sur ses cheveux et sa peau… nue. En guise de légende, Camille Lou a tout simplement écrit : « Bien commencer la journée !»



Un cliché très hot donc qui n’a pas manqué de faire réagir les admirateurs de la star de 24 ans. Likée plus de 7000 fois, la photo a également recueilli de nombreux commentaires tels que : « Absolument sublime, profite bien », « Très jolie photo mais le modèle y est pour beaucoup », « Oouuh, c’est chaud ». La photo qui a mis les fans de Camille Lou en émoi a été prise dans un hôtel de Casablanca au Maroc où la jeune femme passe actuellement des vacances bien méritées. En effet, il y a quelques jours encore, elle tournait dans la série Les Bracelets Rouges avec Pascal Elbé. Une mini-série consacrée aux enfants malades qui devrait bientôt arriver sur TF1.