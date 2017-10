Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Parfaitement coiffé lors des primes de Danse avec les stars, Anthony Colette, la nouvelle recrue de cette saison 8 de Danse avec les stars les fait toutes craquer. Ce matin encore, le beau gosse a dévoilé sur son compte Instagram sa nouvelle coupe de cheveux au réveil. Et cela n'a rien à voir avec celle qu'il aborde habituellement. Les cheveux bouclés, ébouriffés dans tous les sens, le partenaire de danse de Joy Esther est méconnaissable. Pour justifier ce cliché de bon matin, le danseur professionnel écrit ceci : "#hairstyle du matin, autant en rire #love #your #life #fun #cheveuxbouclés". Une fois postée, l'image a suscité une vague de commentaires. Le moins que l'on puisse dire, c'est que que les internautes sont sous le charme du beau gosse. "Que tu sois coiffé ou pas, tu restes beau", "quelle beauté ces cheveux... On en oublierait que tu as la touffe", "j'aime bien ta petite tête du matin, on dirait le Roi Lion", écrivent-il depuis la mise en ligne de l'image.



Agustin Galiana, qui possède lui aussi des boucles dans les cheveux n'a pas hésité à commenter le cliché et à se moquer gentiment de son ami. "J'arrive", a-t-il écrit. Le message est accompagné de l'émoji représentant une paire de ciseaux. Doit-on en conclure que l'acteur de Clem va lui faire une coupe flambant neuve avant le prime de ce soir ? Rien n'est moins sûr. Pour ce nouveau rendez-vous en direct, les apprentis danseurs vont devoir se surpasser. D'autant que le nouveau danseur va devoir enseigner l'art du chacha à la comédienne de Nos chers voisins... A l'issue du show, un couple quittera définitivement l'aventure...

Rendez-vous ce soir à 21h00 pour Danse avec les stars, en direct sur TF1 !





#hairstyle du matin, autant en rire 😜👌 #love #your #life #fun #cheveuxbouclés 😂😋 Une publication partagée par Anthony.C (@anthony_colette) le 20 Oct. 2017 à 23h54 PDT

Anthony Colette en fait voir de toutes les couleurs à Joy Esther