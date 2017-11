Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

1/ Un duo de choc pour l’ouverture de bal

Lenni-Kim et Denitsa Ikonomova ont bluffé les juges mais aussi les téléspectateurs. Sur le titre de Justin Bieber « What do you mean », le couple a proposé un tango dans un univers particulièrement original : une séance de bowling. Toujours très à l’aise, le chanteur âgé de 16 ans a réussi à mettre en avant une nouvelle facette de sa personnalité à côté de la belle danseuse professionnelle. Il devait mener la danse et paraître mature. Mission réussie ! « Il danse avec maturité, il est beau, il est chaud, il met le feu au plateau », a affirmé Jean-Marc Généreux.

2/ Un jive endiablé malgré deux blessures

Cette semaine, les répétitions ont été difficiles pour Tatiana Silva et Anthony Colette en raison de leur blessure respective. Mais grâce à leur motivation, ils ont réussi à offrir un jive digne du cinquième prime de Danse avec les stars. Une prestation rythmée par le célèbre titre « Maniac », issu de la bande originale du film « Flashdance ».

3 / Le bisou porte-bonheur de Jean-Pierre Foucault

Cette semaine, Joy Esther a changé de partenaire. Exit Anthony Colette, la comédienne de « Nos chers voisins » a retrouvé Christian Millette pour un quickstep sur le titre « Rehab » de la chanteuse Amy Winehouse. Si la Joy Esther a eu un trou de mémoire durant la chorégraphie, les juges ont salué cette prestation. Et avant de connaître les notes attribuées par les téléspectateurs, Joy Esther a demandé un bisou porte-bonheur de la part de Jean-Pierre Foucault. Une adorable séquence à revoir sans modération.

4 / Le relais chacha chamboule le classement

Le relais chacha a fait son grand retour dans l’émission. Chaque couple devait proposer une mini-chorégraphie de 20 secondes pour tenter de remporter un maximum de points pour le prochain prime. Agustin Galiana et Marie Denigot ont réussi à bluffer le jury. Ils ont gagné 40 points supplémentaires au classement, suivis de près par Lenni-Kim et Denitsa Ikonomova.

5/ Lucie Lucas présente pour encourager son collègue !

Ce samedi 11 novembre, Agustin Galiana a eu une belle surprise à l’issue de sa prestation. Après avoir bluffé les juges sur un foxtrot, le comédien a retrouvé sa partenaire dans la série télévisée « Clem ». Lucie Lucas était présente pour le soutenir ! Très émue, la comédienne a souhaité lui rendre hommage : « Tu étais plus beau que jamais, je suis trop fière d'être ta sœur de fiction, je t'adore », a-t-elle confié face à Jean-Pierre Foucault.

Revivez la prestation d'Agustina Galiana et Marie Denigot ci-dessous :