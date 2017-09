Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Ils sont trois, ils sont jeunes, ils ont dansé avec les meilleurs... Pour cette huitième saison, trois danseurs issus d'horizons très différents intègrent le casting de Danse avec les stars. Il y a tout d'abord Hajiba Fahmy. Sa particularité mais aussi son avantage, c'est qu'elle a dansé avec la chanteuse mondialement connue Beyoncé. Passionnée de danse depuis sa plus tendre enfance, la jeune femme originaire de Valence commence la danse à l'âge de six ans. Quelques années plus tard, elle auditionne sans savoir pour qui et pour quoi. Retenue, on lui annonce qu'elle s'envole aux Bahamas pour tourner un clip aux côté d'une artiste américaine qui n'est autre que Beyoncé. Cette expérience fructueuse lui permet de suivre la star lors de sa tournée mondiale. Perfectionniste et sûre d'elle, elle compte bien enseigner ses savoirs-faire à celui qui aura la chance de danser avec elle...

Deux nouveaux danseurs intègrent eux-aussi le casting de Danse avec les stars : Anthony Colette et Jordan Mouillerac. Le premier a débuté sa carrière de danseurs en spécialisant dans la danse sportive à 18 ans. Il participe par la suite à des compétitions de danse et remporte plusieurs prix prestigieux. Il finit à la troisième place lors du Championnat de France de danses latines américaines Catégorie Espoir 2016, finaliste de toutes les Coupes de France adultes et Podiums de danses latines depuis 2016, finaliste de plusieurs compétitions international (Rising Star) et finaliste du Championnat de France de danse latines américaines 2017 catégorie adultes.

Enfin, il y a Jordan Mouillerac. Professeur de danse sportive, le jeune homme de 23 ans a été champion de France de Salsa 2013 et a participé aux Jeux mondiaux de la danse en Colombie en 2013. Avec sa partenaire Laure Ibanez, il est aussi Champion de France de salsa 2017. Tous espèrent faire remporter leur partenaire de danse. Pour cela, ils auront une semaine pour apprendre aux stars une chorégraphie. Car les danseurs le savent, chaque semaine, ils risquent l'élimination. A eux de jouer !

Pour Elodie Gossuin, danser est loin d'être une évidence... Regardez :