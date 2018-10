Par Déborah Chouraqui | Ecrit pour TF1 |

Pour le troisième prime de la saison, Basile Bosili et sa partenaire Katrina Patchett s’essaient à un fox-trot. « C’est un pari assez fou mais il peut le faire il a le mental » confiait son neveu Thomas peu avant les répétitions. Et c’est justement sur la célèbre chanson de R. Kelly « I believe i can fly » que Basile Boli veut lui rendre hommage, « c’est une musique pleine d’espoir qui montre que malgré les difficultés de la vie on peut toujours y arriver, c’est une chanson que je choisi pour Thomas parce que c’est le prime de l’amour ». Une très belle déclaration qui donne force et courage à Basile Boli dans l’exécution de son fox-trot aux côtés de Katrina Patchett.







Plus qu’une danse, c’est un grand moment d’émotion qu’à fait vivre Basile Boli à l’ensemble du public et du jury présents sur le plateau. C’est en larmes que le sportif termine sa prestation sous un tonnerre d’applaudissements. Son neveu Thomas le rejoint pour assister à la délibération du jury. « Vous me bouleversez, merci » confie Patrick Dupond à Basile Boli qui lui attribue 8 points. Il obtient 6 points de Shy’m, 5 points de Chris Marques et 6 de Jean-Marc Généreux, au total 25 points. Un score qu'il lui permet de se palcer, avec Katrina Patchett, en neuvième position. Soit l’avant dernière place du classement, juste avant Vincent Moscato et Candice Pascal.