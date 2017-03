Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

"Tattoo show au centimètre", écrit Shy'm sur Instagram il y a deux jours. Grande invitée du Tattoo Show lors de l'émission Quotidien présentée par Yann Barthès, la jeune femme était conviée sur le plateau afin d'exposer ses nombreux tatouages. Il faut dire que la jeune femme en possède une bien belle collection... Alors, quand le présentateur de TMC lui demande combien elle en a, il lui est difficile de répondre avec exactitude. "J'en ai peu-être un peu plus que 20 mais effectivement, après ça faisait trop de boulots de les compter. Je dirais que j'en ai 24, 25", déclare-t-elle.

Intrigué, Yann Barthès n'a pas résisté à l'envie de faire un état des lieux de ses tattoos. La jeune femme en possède sur toutes les parties du corps : dans la nuque, dans le cou, sur les jambes, sur les mollets, sur les mains et même sur les pouces. Vous l'aurez compris, son corps est une véritable oeuvre d'art ! Alors forcément, quand elle en dévoile un nouveau sur la cuisse gauche, les internautes ne peuvent s'empêcher d'en faire des éloges. "Magnifique le tatouage, je suis fan", "il est tout simplement exceptionnel !! Je suis fan fan fan ", "tu as dû avoir mal, mais quand on voit le résultat, on ne peut qu'aimer" commentent les internautes, sous le charme. Mais n'allez pas croire que tous ces dessins se sont faits sans douleur. "J'en ai des plus douloureux que d'autres, notamment celui sous mon aisselle", confie Tamara de son vrai prénom à Yann Barthes. Mais qu'importe, la douleur ne semble pas être un frein pour la jeune femme. Rendez-vous dans trois mois pour le prochain tattoo !