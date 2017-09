Par C.Y. | Ecrit pour TF1 |

Le compte à rebours est lancé pour les personnalités qui ont accepté de prendre part à l'aventure Danse avec les stars 8. C'est le samedi 14 octobre prochain, à 21h sur TF1, que Vincent Cerutti, Joy Esther, Sinclair, Camille Lacourt, Arielle Dombasle, Agustin Galiana, Hapsatou Sy, Lenni-Kim, Tatiana Silva et Elodie Gossuin vont se produire pour la première devant le jury rassemblant Fauve Hautot, Chris Marquès, Jean-Marc Généreux et Nicolas Archambault, la nouvelle recrue de l'aventure.

Pour espérer séduire ces jurés et briller sur le parquet de Danse avec les stars 8, les personnalités travaillent d'arrache pied depuis quelques jours. Et ce n'est pas Elodie Gossuin qui va dire le contraire. La Miss France et Miss Europe 2001 donne tout ce qu'elle a pour réussir la chorégraphie concoctée par son partenaire Christian Millette. Ce dernier a d'ailleurs dévoilé, sur Twitter, une courte vidéo montrant la fin d'une de leurs répétitions. Un enregistrement dans lequel on retrouve Elodie Gossuin en sueur mais "en pleine forme" et gardant toujours son sublime sourire. "On a un peu transpiré", explique le danseur avec humour dans ce tweet à voir ci-dessous.

"Je pars de zéro. Je pense même que je pars du 25ème sous-sol même. Donc je ne peux que monter les marches une à une. J'ai vraiment envie de progresser et de me surprendre. Tout le monde pense que tu fais beaucoup de danse liée à l'univers des Miss, mais j'ai fait plein de galas en dansant un peu comme un éléphant si tu veux", a confié Elodie Gossuin amusée dans une interview vidéo à découvrir en intégralité ci-dessous !