Par Ruben VANYPER

Qui dit nouvelle saison de Danse avec les stars, dit nouvelles règles. Pour cette huitième saison, un nouveau système de notation est mis en place... MYTF1 vous en dit plus.

« Le casting est très bon, il est varié en énergie, en look, en provenance. On a des athlètes, des acteurs, des musiciens, c'est très intéressant », admet Nicolas Archambault à TF1. Le nouveau juge de Danse avec les stars ne croit pas si bien dire... Cette année encore, les stars qui s'apprêtent à faire leur entrée dans l'arène de Danse avec les stars vont en prendre plein les yeux. D'ailleurs, quelques innovations sont à prévoir pour cette saison 8. A commencer par le système de notation qui évolue complètement. Cette année, les téléspectateurs seront plus que jamais au cœur de l'émission : à l’issu de chaque prime, les 3 couples les moins bien notés par le jury seront soumis aux votes du public qui décidera quelles stars pourront continuer l’aventure.

Vous l'aurez donc compris, les téléspectateurs auront un vrai rôle dans l'émission puisque les trois derniers couples les moins bien notés seront soumis à vos votes. Si vous avez toujours rêvé d'être dans la peau de Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot et Nicolas Archambault, vous êtes servis ! Sachez que vous n'aurez que quelques minutes pour faire votre choix. Les résultats des votes étant annoncés en fin d'émission, à vous d'être proactifs. Alors, qui sauverez-vous ? Quels couples avanceront leurs pions grâce à vos votes ?

Danse avec les stars, samedi 14 octobre à 21h00 sur TF1 !