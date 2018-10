Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Depuis son annonce au casting de la saison 9 de Danse avec les stars, beaucoup attendaient ce prime où Lio danserait sur l'un de ses tubes. Hier soir, lors de ce prime numéro 4, la star des années 80 nous a offert une prestation aussi lumineuse qu'elle sur le titre qui l'a rendu célèbre à seulement 16 ans, "Banana Split". Et en 2018, sur le parquet du studio 217, c'est en version Quickstep qu'elle a choisi de servir son dessert aux juges et téléspectateurs. "Vous êtes toujours aussi émouvante et précise. Bravo, j'ai énormément d'admiration pour vous," reconnaît Patrick Dupont. "C'était magnifique, j'ai une chance folle," se réjouit Lio. Avec un total de 30 points, Lio s'est classée en troisième position du classement, ex-aequo avec Clément Rémiens. Mais cette enthousiasme des juges n'a pas suffi à sauver celle qui squatte le haut du podium depuis des semaines ... Hier soir, les téléspectateurs ont choisi d'éliminer<strong>Lio</strong> et de sauver <strong>Héloïse Martin</strong>.

Souvenez-vous du foxtrot d'Emmanuel Moire et Fauve Hautot ...

Quoi qu'il en soit, Lio peut se vanter d'être entrée dans l'histoire de Danse avec les stars ! Voilà six ans déjà que personne n'avait jamais performé sur l'un de ses titres. Avant elle, on se souvient de la prestation très émouvante d'Emmanuelle Moire. Le vainqueur de la saison 3 avait rendu hommage à son frère disparu avec un foxtrot sur son titre "Sois tranquille". Une prestation qui l'a probablement propulsé vers la victoire ! Lio a eu elle, un peu moins de chance ...