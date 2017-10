Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Danse avec les stars, c'est le samedi 14 octobre à 21h00 sur TF1. Cette année, de nombreux changement vont opérer. A commencer par les règles du jeu. En effet, pour cette huitième année consécutive, les téléspectateurs vont avoir l'honneur et le privilège de sauver les trois couples ayant obtenu les moins bonnes notes. Mais ce n'est pas la seule nouveauté ! En effet, un nouveau fait son entrée au sein du jury de l'émission musicale. Cette personne n'est autre que Nicolas Archambault. Danseur et chorégraphe reconnu, le Québécois affiche un CV plus que remarquable ! On a pu l'apercevoir dans plusieurs clips (Zaho ou encore Janet Jackson), il a été élu danseur préféré des canadiens dans une émission de danse très connue au Canada, ce qui lui a permis de devenir jury du programme.

En ce moment, les internautes et téléspectateurs ont la chance de le voir à l'affiche de la comédie musicale Saturday Night Fever où il partage l'affiche avec Fauve Hautot. Le duo qui fait des étincelles dans le monde entier regagne le banc des jurys de la huitième saison de Danse avec les stars. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Nicolas Archambault prend son rôle de juge très à cœur. Le jeune homme a confié à TF1 être impatient de découvrir les stars enflammer le dancefloor. « Le casting est très bon, il est varié en énergie, en look, en provenance. On a des athlètes, des acteurs, des musiciens, c'est très intéressant », admet-il.

Rendez-vous samedi 14 octobre pour le lancement de la saison 8 de Danse avec les stars sur TF1 !