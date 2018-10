Par Déborah Chouraqui | Ecrit pour TF1 |

C’est la petite dégringolade de la semaine. Le jeune Clément Remiens, à la deuxième place du classement général samedi dernier n’a pas fait vibrer le jury ce soir. Pour ce prime consacré à « l’amour », Clément a décidé de rendre un hommage à son papy qu’il considère comme son « meilleur pote ». Rien de tel pour ravir son grand-père Georges, « c’est mon bonheur au quotidien et sa participation dans danse avec les stars me rend heureux ». Denitsa Ikonomova lui propose de danser la danse de l’amour, la Rumba, pour qu’il devienne un homme viril, « j’ai envie que ton papi te voit d’une autre manière ».







Une interprétation dans laquelle Clément Remiens se donne à fond et Jean-Marc Généreux le constate, « tu te donnes à mille pour cent ». Mais il lui reproche d’avoir le dos trop figé et ce n’est pas le seul. Il obtient pour sa prestation 7 points de Patrick Dupond et de Shy’m qu’ils lui conseillent tous deux « d’aller encore plus loin ». Chris Marques et Jean-Marc Généreux lui accordent 6 points chacun et mettent encore le doigt sur sa posture un peu trop raide et tendue. En bref Clément Rémiens gagnerait en souplesse et en prise de risque. Il obtient un total de 26 points ce qui le place en sixième position, ex aequo avec Jeanfi Janssens et Marie Denigot.