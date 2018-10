Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Entre les portés, les pas et les mouvements à appréhender puis exécuter à la perfection en vue du prime, les célébrités ne savent plus où donner de la tête ! Chacun de leur côté, les duos travaillent d'arrache-pied pour que le public et le jury apprécient leur prestation : Lio et Christian Millette, les outsiders du dernier prime, s'entraînent à danser la samba, tandis qu'iris Mittenaere se lâche avec Anthony Colette pour livrer un foxtrot digne de ce nom. Et son danseur a une petite idée derrière la tête : que la belle raconte la relation qu'elle entretient avec sa mère à travers la danse. Un joli objectif pour ce prime qui sera placé sous le signe de l'émotion.





Héloïse Martin et Christophe Licata, qui avaient ébloui le jury lors de leur première prestation sur Mamma Mia, comptent bien essayer de réitérer cet exploit. Pour cela, ils travaillent sans relâche sur un tango, une danse sensuelle qui risque de faire monter la température sur le parquet de l'émission. Samedi prochain, ils tenteront le tout pour le tout afin d'en mettre plein la vue aux téléspectateurs, et pour cela, un seul mot d'ordre pour la timide Héloïse : se lâcher !





Pour découvrir les prestations des stars et de leurs danseurs sur le parquet de Danse avec les stars, rendez-vous samedi 13 octobre, à 21h sur TF1.