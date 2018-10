Par C.A | Ecrit pour TF1 |

Lio est une femme sensible. Et cette sensibilité, elle la laisse transparaître les samedis soirs dans les bras de son partenaire, Christian Millette, dans l’émission Danse avec les stars. La semaine passée, la chanteuse s’est hissée en tête de classement grâce à son foxtrot, imaginé sur une chanson de Mauranne Sur un prélude de Bach et a prouvé qu’elle avait toutes les armes en main pour aller très loin dans l’aventure. Car malgré sa réticence à "laisser entrer une personne dans son périmètre corporel" comme elle l’a confié à Gala, la chanteuse de 56 ans a appris peu à peu à faire son confiance à son partenaire. "La danse à deux m’apprend énormément sur mon corps, qui n’est plus autant ouvert aux autres, qui craint la nouveauté, mais aussi sur le rapport au couple", explique-t-elle.

Victime de crises de panique depuis cinq ans, cette maman de cinq enfants s’est coupée du monde, petit à petit. Mais grâce à Danse avec les stars, elle se reconnecte avec le monde extérieur. "Je m’aperçois que ces dernières années, je ne respirais plus, j’étais comme bloquée à l’intérieur. On croit que je suis une expansive mais je me bats sans cesse contre ma timidité et un manque de confiance en moi. Ça peut être bizarre à entendre, mais cette émission m’aide à m’occuper de moi."