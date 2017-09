Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

En couple dans la vraie vie, mais rivaux à la télévision. Cette année dans Danse avec les stars, un couple bien connu des téléspectateurs se lance dans l'aventure. Ce couple n'est autre que celui formé par Hapsatou Sy et Vincent Cerutti. Sauf que les deux tourtereaux ne danseront pas ensemble, mais bien séparément. Et alors que les spéculations sur les noms des partenaires de danse des 10 stars du programme vont bon train sur les réseaux sociaux, la chroniqueuse télé, elle a décidé de vous faire deviner le style de sa première danse.

Le 14 octobre prochain, vous découvrirez nos dix apprentis danseurs rentrer dans l'arène de Danse avec les stars. Alors pour faire de cette soirée un événement exceptionnel, les stars s'activent en répétitions. Et Hapsatou Sy n'est pas en reste. La compagne de Vincent Cerutti a enfilé son plus beau jogging de sport pour s'entraîner. Prête à vous en dire plus sur le show qu'elle prépare aux studios de l'Olivier, la jeune femme a posé une questions aux internautes : "A votre avis quelle sera ma première danse ? #teamhapsatousy #DALS". La question a suscité l'intérêt des internautes qui ont fait plusieurs propositions. "Une salsa", "une batchata", "une danse africaine", "un tango", ont écrit les internautes depuis hier. Alors, ont-ils raison, ont-il tort ? Réponse dans quelques jours.