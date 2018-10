Par Déborah Chouraqui | Ecrit pour TF1 |

Le troisième prime de cette nouvelle saison de Danse avec les stars est consacré à « l’amour ». Un thème qui parle énormément à l’humoriste Jeanfi Janssens. Il y a deux ans qu’il a perdu son frère et veut lui rendre hommage ce soir. Il tient également à faire honneur à ses neveux, Gwenaëlle et Mathieu, qu’ils considèrent comme ses propres enfants, il propose donc la chanson de Claudio Capéo « Riche ». C’est sur les conseils de Marie Denigot, sa partenaire, que ce soir le duo danse une valse très émouvante. « J’ai envie de créer une valse accès sur la douceur, la tendresse, sur un esprit très protecteur » confiait Marie Denigot pendant les répétitions.







La danseuse a tapé dans le mille, tout le public et le jury est conquis et ému par leur prestation de cette valse « magnifique » comme le répète Camille Combal lui aussi charmé. « Wahouh, une progression spectaculaire » s’étonne Jean-Marc Généreux, premier membre du jury a donné son avis. Il nuance tout de fois son propos « certes ce n’était pas parfait » et enchaine avec une suite de conseils techniques que Jeanfi Janssens devra prendre en considération s’il poursuit la compétition. « Même avec des départs difficiles tout le monde peut apprendre à danser et ça c’est génial » confie Chris Marques très heureux de constater un tel progrès. Patrick Dupond félicite l’effort avec 8 points, Shy’m accorde 6 points tout comme Chris Marques et Jean-Marc Généreux. Marie Denigot et Jeanfi Janssens obtiennent un total de 26 points et arrivent en sixième position du classement, ex aequo avec Clément Remiens et Denitsa Ikonomova.