Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Les deux femmes partagent de nombreux points communs et notamment l’amour de la scène. Ce n’est donc pas un hasard si en 2008, Véronic DiCaire, ancienne partenaire de Christian Millette dans Danse avec les stars a fait les premières parties du spectacle de Céline Dion, Taking Chance World Tour. Quelques années plus tard, alors que Véronic DiCaire tente de percer aux Etats-Unis, l’interprète de My Heart Will Go On n’a pas hésité à la soutenir le soir de sa première officielle à Las Vegas : « Le talent est là, le travail est là, le soutien est là. Je veux que sa bonne étoile lui sourit, parce qu’elle le mérite et que je la considère comme mon amie. » De nouveau réunies, les deux chanteuses ont récemment partagé une jolie photo de leurs retrouvailles sur les réseaux sociaux : « Très contente de retrouver ma talentueuse amie, j’ai hâte », a écrit Céline Dion. Un cliché qui a ravi les fans : « Une belle complicité semble vous unir », peut-on lire. « Vous êtes tellement belles », a ajouté un autre abonné.

Effectivement, les deux chanteuses devraient passer beaucoup de temps ensemble. Véronic DiCaire assurera la première partie de l’artiste québécoise durant sa tournée européenne. De juin à août, elles seront toutes les deux sur scène pour au minimum 25 dates. Soyez donc au rendez-vous !









