Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

L'année dernière, c'est Jon Snow, le chien d'Alizeée et Grégoire Lyonnet qui était la mascotte de Danse avec les stars. L'adorable chien des neiges avait fait craquer Karine Ferri, Laurent Maistret ou encore Denitsa Ikonomova. A coup de clichés toujours plus mignons postés sur les réseaux sociaux, l'adorable bête avait fait l'unanimité tant chez les stars que chez les danseurs. Cette année, les apprentis danseurs ne dérogent pas à la règle. Pour eux, hors de question de passer la saison qui pointe le bout de son nez sans une mascotte. Cette fois-ci, quid de bête à poils, mais un crustacé...

Sur les réseaux sociaux, Vincent Cerutti a dévoilé LA mascotte de Danse avec les stars... Et il s'agit d'un crabe ! Oui, vous avez bien lu ! L'animateur qui présentait jadis l'émission musicale de TF1 a amené son petit grigri qu'il compte bien prêter à chacun des danseurs pour leur porter chance. "Voici #CrisCrabe l'envoyé spécial porte bonheur de la #TeamCrabe qui partagera avec ma danseuse et moi toutes les étapes et les coulisses de #Dals8", a-t-il écrit sur Instagram. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les stars ce nouveau cru l'ont déjà adopté. Tatiana Silva ou encore Agustin Galiana semblent déjà accro à ce petit crabe. Vont-ils eux-aussi l'amener aux répétitions qui ont déjà commencé ? La réponse en vidéo :