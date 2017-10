Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Vincent Cerutti est éliminé

Vincent Cerutti et Katrina Patchett ont quitté la compétition. Pour ce deuxième prime, l’animateur a décidé de rendre hommage à sa petite fille Abbie sur le titre Millésime de Pascal Obispo. La star et sa danseuse ont dansé un foxtrot. Une prestation saluée par Jean-Marc Généreux. Vincent Cerutti s’est montré fair-play. Il a également tenu à remercier Katrina Patchett pour tout ce qu’elle lui a apporté au cours de ces dernières semaines.

Elodie Gossuin émue par la surprise de son mari

Elodie Gossuin ne s’y attendait pas. Christian Millette son danseur lui a fait une surprise en invitant le mari de la star, Bertrand, à les rejoindre sur le plateau de Danse avec les stars à la fin de leur prestation. Pour cette soirée spéciale, Elodie Gossuin avait, en effet, décidé de rendre hommage à son époux et père de leurs quatre enfants en dansant un rumba sur le titre Je te promets. Une prestation toute en douceur. L’ancienne Miss France a été très touchée par la surprise de Christian Millette et Bertrand.

Christophe Dechavanne et Lenni-Kim font le moonwalk

Une séquence totalement inédite et pleine d’humour. Au cours de la soirée, Leni-Kim a dansé sur I want you back des Jackson Five avec sa danseuse Marie Denigot. Avant de recueillir ses notes, Christophe Dechavanne a demandé au jeune homme s’il savait danser le moonwalk. Lenni-Kim ne s’est pas démonté et à montrer ce dont il était capable. Il a demandé à son tour à Christophe Dechavanne de prouver ses talents de danseur.

Tatiana Silva en pleurs à l’issue de sa prestation

La Miss météo de TF1 a choisi de rendre hommage à sa maman décédée. C’est sur une danse contemporaine et sur le titre What about us de Pink que Christophe Licata et Tatiana Silva ont dansé. Une prestation toute en danseur saluée par les juges. La jeune femme, très émue, n’a pu retenir ses larmes.

Hapsatou Sy rend hommage à son papa

Hapsatou Sy a décidé de rendre hommage à son papa qui vit au Sénégal. Ce dernier a d’ailleurs fait le déplacement pour la soutenir et lui faire une surprise lors des répétitions. Pour l’occasion, la jeune maman a choisi de danser sur le titre Mon vieux de Daniel Guichard. Jordan Mouillerac, son danseur a décidé de danser un foxtrot. Une prestation forte en émotion qui a fait l’unanimité. Chris Marques n’a pas été avare en compliment. « Pour moi, vous êtes l’une des meilleures de la saison. Vous êtes subtile », a-t-il lancé. Et Fauve Hautot d’ajouter : « C’était sublime ».