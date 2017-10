Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

C’est toujours un moment chargé en émotion. C'est la règle dans Danse avec les stars, un couple quitte l’aventure à l’issue de chaque prime. Si ce départ est un crève-cœur pour la star éliminée, ça l’est aussi pour les danseurs, téléspectateurs et internautes qui suivent l’avancée de leur star préférée chaque jour lors des entraînements. Hier soir, c’est l’animateur Vincent Cerutti qui a fait ses adieux à ses camarades, sa fiancée, Haspsatou Sy encore dans la compétition mais aussi à sa partenaire de danse, Katrina Patchett.

Bon joueur, le journaliste avoue à la caméra ne rien regretter de ces deux semaines de compétition. « Je voudrais vraiment vous remercier tous. Grâce à Danse avec les stars, je suis devenu un autre homme. Le vrai Vincent Cerutti, vous l’avez vu pendant ces deux semaines, on a fait connaissance ensemble et je vous souhaite de belles aventures », a-t-il déclaré et d’ajouter au sujet de sa partenaire de danse, « Katrina est danseuse et une femme exceptionnelle, elle fait un boulot de dingue ».

Sandrine Quétier a tenu à saluer celui qui a jadis co-animé l’émission avec lui. « Je tiens à te féliciter, car tu as eu les cojones (sic) d’y aller et il en faut pour fouler le parquet de Danse avec les stars ». Et elle est loin d’être la seule, sur les réseaux sociaux, l’animateur a reçu une pléthore de messages de soutien. « Bravo Vincent, tu as fait un parcours remarquable », « tu restes le meilleur à nos yeux, Vincent, bonne route », « une expérience qui se termine comme elle a commencé, avec le sourire », écrivent-ils depuis hier soir.

Découvrez les premiers mots de Vincent Cerutti, suite à son élimination dans Danse avec les stars