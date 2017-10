Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Il y a quelques semaines, les dix candidats de Danse avec les stars ont fait connaissance de leur futur partenaire de danse. Hapsatou Sy a donc rencontré son nouvel acolyte, Jordan Mouillerac, en pleine forme et déjà torse nu ! Si la business woman est ravie de ce tandem, elle confie qu’une personne en particulier ne va pas être très contente… « Je suis trop contente ! Mais Vincent va être malade, il m’a dit en regardant la liste « J’espère que ce n’est pas Jordan ! » Il s’agit bien de Vincent Cerutti, son compagnon, qui sera aussi son adversaire dans l'aventure au côté de Katrina Patchett.

Lors de la rencontre entre Hapsatou Sy et Jordan Mouillerac, Vincent Cerutti a également fait son entrée dans la pièce. Si son chéri se montre un peu jaloux, c’est notamment parce qu’il le trouve « trop baraqué et trop beau gosse ». Pour le prime de samedi soir, le duo se présentera sur un tango argentin, une danse très corps à corps qui requiert de l’intensité et de la sensualité. Vincent Cerutti risque de voir rouge…

Vincent Cerutti et Hapsatou Sy, amoureux dans la vie et parents d’une petite petite fille vont devoir s’affronter sur le parquet de Danse avec les Stars. Un challenge de plus à relever pour les deux candidats !

