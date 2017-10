Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Samedi soir, Vincent Ceurruti et sa partenaire de danse, Katrina Patchett ont été éliminés de l'aventure Danse avec les stars. La nouvelle a ému non seulement le couple, qui aurait voulu atteindre un palier supérieur, mais aussi et surtout les internautes, tristes de voir la #TeamCrabe s'évaporer après deux semaines d'aventure. Mais, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le couple de danseurs, qui a noué une amitié très forte, pendant mais aussi après le jeu a plus d'un tour dans son sac.



C'est par le biais d'une vidéo postée hier soir sur son compte Twitter que Vincent Cerutt, accompagné de Katrina Patchett, a annoncé vouloir se lancer dans une toute nouvelle aventure. "Coucou c'est nous. Il est 18h00 et on se retrouve pour préparer la chorégraphie du prime 3", commence l'animateur devant une Katrina qui explose de rire. "Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais on est encore ensemble, ce qui prouve que même si l'aventure DALS s'arrête pour nous, une autre vient de commencer", surenchérit la championne de danse. Le chéri d'Hapsatou Sy en profite pour remercier les internautes et téléspectateurs de les avoir suivis tous les jours pendant ces deux semaines d'aventure.





Revivez la prestation de haute voltige de Vincent Cerutti et Katrina Patchett sur le parquet de DALS