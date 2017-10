Par SB | Ecrit pour TF1 |

Un jour de repos et c'est reparti. La team Crabe est de retour à l'entraînement et ils sont assez contents du premier prime, qui a eu lieu, samedi dernier.

Pas le temps de souffler, les entraînements reprennent déjà pour la Team Crabe, à savoir Vincent Cerutti et Katrina Patchett. Sur Instagram, le binôme est revenu sur le premier prime, et il n'a pas été simple. Même si la danseuse assure "il a été bien, il a été bon hein ?", en parlant de son partenaire de danse, l'animateur avoue que ce n'était pas facile et il déclare que c'est "elle qui a tout fait".

Parce qu'il a dû laisser "Vincent l'animateur au vestiaire", chose qu'il lui arrive rarement de faire. "C'est Vincent le danseur qui arrive, et je peux vous dire que c'est pas facile". Mais le binôme n'a pas vraiment le temps de ressasser les erreurs du premier prime puisqu'ils ont une nouvelle chorégraphie à préparer. "on travaille très fort, très dur pour le deuxième prime", dit Katrina Patchett et on ressent un peu d'appréhension du côté de Vincent Cerutti parce qu'il n'y a "pas beaucoup de jours" pour le préparer.

Surtout, cette fois, il y a un enjeu : un couple sera éliminé à l'issue de cette nouvelle émission. Même si un classement a déjà été établi, tout peut changer samedi soir. Désormais les notes comptent aussi bien que le vote des téléspectateurs. La compétition sera donc véritablement lancée ce 21 octobre. A ne pas manquer donc ! En attendant, vous pouvez revoir la prestation de Vincent Cerutti et Katrina Patchett :





Et les voici repartis pour une nouvelle semaine d'entraînements :