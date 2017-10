Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

C’est Vincent Cerutti qui a été éliminé ce samedi soir. L'animateur de TF1 et sa danseuse ont quitté l’aventure à l’issue du prime placé sous le signe de la Personal story. Vincent Cerutti a réagi avec émotion. "J'ai pris beaucoup de plaisir à présenter cette émission", a-t-il confié et d'ajouter : "Le vrai Vincent Cerutti, vous l'avez vu au cours de ces deux semaines". Il a poursuivi en rendant hommage à sa danseuse : "Katrina Patchett est une femme exceptionnelle".

Lors de cette émission spéciale, Vincent Cerutti a raconté le jour où il est devenu papa. "Devenir parents, c'est une remise en question immédiate. Abbie m'a donné une force. Je me sens plus serein que je ne l'étais par le passé", a-t-il confié. C'est sur le titre Millésime de Pascal Obispo que Vincent Cerutti et Katrina Patchett ont dansé. Une prestation saluée par Jean-Marc Généreux. "C'est un très bel hommage que tu as rendu à ta fille. Continue, on est fier de toi". Hapsatou Sy, sa compagne, a tenu à le remercier pour leur fille. "Merci pour l'amour de notre vie". L'animateur et la danseuse ont obtenu 40 points de la part des juges.

Neuf stars restent à présent en compétition : Arielle Dombasle, Elodie Gossuin, Hapsatou Sy, Tatiana Silva, Camille Lacourt, Augustin Galiana, Joy Esther, Sinclair, et Lenni-Kim. C’est d’ailleurs Lenni-Kim et Agustin Galiana qui se placent ex aequo en tête du classement. Quel duo saura se démarquer la semaine prochaine ? Patience. En attendant, vous pourrez suivre les répétitions des stars et de leurs danseurs tout au long de la semaine sur MYTF1.



