"Où est Katrina Patchett ? Elle m'épuise avec la danse & elle m'épuise avec le reste, c'est ça la #TeamCrabe les amis", écrit Vincent Cerutti sur son compte Instagram, alors qu'il se trouve dans la salle de répétition. Il faut dire que sa partenaire de danse lui donne bien du fil à retordre... Alors qu'il se trouve dans le studio de danse, ce dernier ne trouve pas sa partenaire. Alors, pour la chercher il décide de fouiller dans tous les recoins de l'immense salle. L'animateur et ancien présentateur de l'émission va jusqu'à entrouvrir la porte du frigo noir. Et qu'elle n'est pas sa surprise de découvrir la jolie blonde pliée en deux dans le réfrigérateur américain ! "Sors d'ici, je te jure j'en ai marre", crie-t-il à Katrina Patchett. "Il fait bon là-dedans", rétorque-t-elle.

Vincent Cerutti lui avoue qu'il est en retard sur sa chorégraphie et qu'il ne faut pas perdre plus de temps que ça. "J'ai du retard sur ma choré, comment voulez-vous que je me concentre ? Tous les jours c'est comme ça", crie-t-il à la caméra, agacé. "Résultat, moi je prends un retard monstrueux... dans un frigo, non mais on a vu ça où ?", demande-t-il désespéré. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le duo formé par le chéri d'Hapsatou Sy et la danseuse Katrina Patchett n'a pas fini de vous faire rire... Il y a peu, l'animateur radio prévenait ses fans que sa partenaire de danse lui menait la vie dure. Ce à quoi elle répondait que c'était pour son bien. Espérons que les deux amis soient prêts pour le jour J. Danse avec les stars, samedi 14 octobre à 21h00 sur TF1 !





Vincent Cerutti appréhende pour le jour J !