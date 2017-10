Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

C’était LA séquence émotion de la soirée. Cette année, c’est la première fois qu’un (vrai) couple foule le parquet de Danse avec les stars. Amoureux dans la vie et heureux parents d’une petite fille prénommée Abbie, Vincent Cerutti et Hapsatou Sy participent tous les deux à la huitième saison du programme. Ils ont chacun un danseur professionnel pour les accompagner tout au long de l’aventure et espèrent aller le plus loin possible ensemble.

Au son de la chanson J'te Mentirais de Patrick Bruel, l'ancien présentateur de Danse avec les stars a réalisé une rumba avec sa partenaire Katrina Parchett. Si Vincent Cerutti connaît les coulisses de l’émission, il a confié qu’il n’avait jamais dansé ! Et encore moins en direct sur un plateau de télévision. Pourtant, le jeune papa était loin d’être ridicule. Même si Chris Marques déplorait le manque de technique de l’animateur, Fauve Hautot a été agréablement surprise par sa prestation et l’émotion était palpable sur le plateau. Les juges ont été plutôt cléments avec le duo puisqu’il leur a attribué 24 points.

Depuis les coulisses, Hapsatou Sy était la première supportrice de son chéri ! Sandrine Quétier, bluffée par Vincent Cerutti, n’a pas hésité à le féliciter chaleureusement. De son côté, ce dernier semblait soulagé d’avoir réussi son pari fou et il n’a pas manqué d’encourager sa moitié lorsque ce fût son tour d’entrer en piste.

