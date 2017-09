Par C.Y. | Ecrit pour TF1 |

Pendant les 5 premières saisons de Danse avec les stars, Vincent Cerutti officiait comme co-présentateur aux côtés de Sandrine Quétier. Mais aujourd'hui, l'animateur "passe de l'autre côté du miroir" en devenant l'un des concurrents de Danse avec les stars 8. Si maîtriser le jive, le paso doble ou encore le tango et le foxtrot est un vrai défi pour lui, le jeune papa va affronter un autre challenge tout aussi impressionnant pour lui.

Dans un message posté sur Instagram et enregistré pendant les premières répétitions de l'émission, il confie ainsi : "Vous savez que plus le temps passe et plus je me dis : 'Il n'y a pas de doute, Cerutti tu vas faire Danse avec les stars". C'est chaud. C'est très, très, très chaud pour moi de me retrouver de ce côté-là de l'émission. Je suis totalement flippé parce qu'il y a la danse mais pas que. Il y a autre chose. Il faut apprendre à parler de soi, à se livrer. Pour un animateur, ce n'est pas facile", raconte-t-il ainsi avec pudeur dans ce message visible ci-dessous. Un vrai challenge qu'il compte bien faire surmonter "avec sincérité".

Associé à la jolie Katrina Patchett, qui vient tout juste d'épouser l'homme de sa vie, Vincent Cerutti a fait de plus amples confidences, sur cette belle aventure qui démarre, aux caméras de TF1. "Je ne m'y attendais pas. Je me suis demandé si ce n'était pas un canular téléphonique", a-t-il ainsi avoué avant d'évoquer la grande première de cette saison qui rassemble un couple, le sien, au sein des candidats. Découvrez ci-dessous sans plus attendre cet entretien 100% confession de Vincent Cerutti avant de le retrouver sur le parquet de DALS le 14 octobre prochain à 21h sur TF1 !