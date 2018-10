Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

La soirée de Danse avec les stars a été riche en surprises et en rebondissements. Après un prime plein d'émotion, c'est finalement Vincent Moscato qui a quitté l'aventure. Alors qu'il était arrivé dernier du classement, il n'a finalement pas été repêché par les téléspectateurs. "C'était super, je remercie tout le monde. Et je remercie bien sur Candice car elle a été patiente et on partait de loin", a déclaré l'ancien rugbyman, qui a gardé malgré tout le sourire. "Je suis soulagé mais j'aurai préféré un autre adversaire car c'est un pote", a confié pour sa part Basile Boli qui a obtenu 76% des votes de la part du public.

Si cette soirée a réservé de belles surprises, on en retiendra de jolies prestations. Pamela Anderson a subjugué les juges en rendant un hommage très touchant à ses parents. Lio a également conquis les jurés sur une samba endiablée. Iris Mittenaere a aussi tiré son épingle du jeu avec une belle chorégraphie dédiée à sa maman, Laurence. Idem pour Terence Telle, Clément Rémiens et Héloïse Martin, qui n'ont pas laissé les coachs indifférents.

Revivez le face à face de Vincent Moscato et Basile Boli :