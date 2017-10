Par SB | Ecrit pour TF1 |

Katrina Patchett souhaitait que son partenaire de danse, Vincent Cerutti fasse tomber les masques. Elle souhaitait que l'animateur brise sa carapace et son costume de présentateur tout en contrôle afin que les téléspectateurs découvrent l'homme qui se cache derrière. Elle lui proposait donc de danser une rumba, danse de l'amour mais surtout danse de l'émotion. Et un titre très évocateur : "j'te mentirai" de Patrick Bruel. Le compagnon , elle aussi en compétition dans Danse avec les Stars 8, devait montrer de l'émotion et ne pas avoir peur de dévoiler de la fragilité.

Si Vincent Cerrutti se montrait blagueur et taquin pendant les répétitions, sur le parquet, lors du prime, c'est un autre visage qu'il a affiché. Ecoutant les conseils de la danseuse professionnelle mais aussi de sa femme, l'ancien animateur de Danse avec les Stars, a dévoilé cette facette très délicate et très sensible. Hapsatou Sy lui avait dit : "il faut que tu montres le Vincent que je connais". Et c'est ce qu'il a fait. Pris par le tourbillon de la danse, du prime, du stress et aussi du soulagement une fois la prestation terminée, Vincent Cerrutti lâche quelques larmes. Une prestation qui a séduit le jury et qui a fait la fierté d'Hapsatou Sy.



