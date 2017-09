Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Ca y est le suspense a fini de durer et nous connaissons enfin les célébrités qui s’affronteront sur le parquet de Danse avec les stars pour la saison 8. Le casting complet a été dévoilé hier soir sur le plateau de Quotidien avec Yann Barthès. Voici les 10 personnalités qui participeront cette année Arielle Dombasle, Sinclair, Camille Lacourt, Tatiana Silva, Elodie Gossuin, Vincent Cerutti, Hapsatou Sy, Agustín Galiana, Joy Esther et Lenni-Kim. Le moins que l’on puisse dire c’est que l’ambiance semble être particulièrement joyeuse et décontractée entre les candidats. Sur le plateau, Yann Barthès a taquiné les candidats avec des questions coquines, mais pas seulement.

En effet, il a également permis aux téléspectateurs de mieux juger le niveaux de danse des célébrités en dévoilant quelques vidéos dossiers. Vous l’avez remarqué, Sinclair semble particulièrement à l’aise avec la danse de l’épaule. On apprend également à mieux connaître les talents d’Arielle Dombasle et surtout ses talents de mises en scène. Elodie Gossuin n’a pas été épargnées et a dû revivre un séquence désormais célèbre où l’on découvre ses talents de chanteuse. Alors à votre avis, les célébrités seront-elles prêtes à affronter la premier épreuve du prime avec succès.

Revivez cette séquence en live dans le replay de l'émission d'hier par ici