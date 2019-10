Yoann Riou "un terrien en détresse" éliminé face à Clara Morgane

Lors de cette soirée anniversaire de "Danse avec les stars" diffusée ce samedi 19 octobre sur TF1, c'est le journaliste sportif Yoann Riou qui a été éliminé de l'aventure.

Retour sur la soirée de Yoann Riou qui avant de tirer sa révérence, a offert une performance toute en émotion aux côtés d'Emmanuelle Berne et Lenni-Kim. Ce dernier est le plus jeune candidat de toute l’histoire de Danse avec les stars. Il s’était envolé jusqu’en finale lors de la saison 8, aux côtés de Marie Denigot. En dansant avec Yoann Riou, il évolue en “ligue des champions”. Le journaliste sportif qui a quelques difficultés depuis le début de la saison, est très heureux de pouvoir danser aux côtés de Lenni-Kim. Emmanuelle Berne veut que les gens découvrent “le vrai Yoann” et compte sur l'expérience de Lenni-Kim pour coacher Yoann. “Arrête de réfléchir. Laisse toi aller," lui conseille le jeune artiste. Va-t-il réussir à laisser tomber l'armure ?

Sur un American Smooth...

Le maître mot de cette prestation, c’est ÉMOTION. “Je ne suis pas qu’un rigolo et c’est le moment de le montrer,” promet Yoann. Sur “SOS d’un terrien en détresse” de Grégory Lemarchal, Yoann Riou, Emmanuelle Berne et Lenni-Kim dansent un American Smooth. Et à croire les coachs, l'émotion était bel et bien au rendez-vous. "Qui l’eut crut. J’ai vu Yoann Riou dans ce qu’il paraît être la plus jolie des danses de la soirée. Cette chanson était écrite pour toi. C’est vrai tu es toujours un peu à l’envers et je suis heureux d’avoir quelqu’un comme toi dans l’émission” félicite Chris Marques. Jean-Marc Généreux lui, veut d’abord remercier Lenni Kim. “Sobriété et simplicité, c’est la clef. Dans l’ensemble, c’était vraiment touchant. Bravo Yoann”. Patrick Dupont se demande : “Y’a peut être des anges ce soir”. “J’ai eu mes premiers frissons depuis longtemps,” avoue quant à elle Shy’m.

En face à face avec Clara Morgane

Voici les notes des juges : Patrick Dupont (8) Shy’m (7) Christophe Marques (5) Jean-Marc Généreux (6)

Total : 26 points

Ils sont sixièmes au classement des juges et se retrouvent en face à face avec Clara Morgane et Maxime Dereymez. Yoann Riou est finalement éliminé après cinq primes. "7 semaines exceptionnelles. Merci à TF1 et à Emmanuelle Berne, un petit bout de femme extraordinaire" confie le journaliste sportif avec beaucoup d'émotion. Sa danseuse a elle aussi un mot pour son partenaire : "Une des plus belles aventures que j'ai vécu, toutes les saisons et pays confondus. C'est très rare de rencontrer des personnes comme lui, vraies et humaines". Bravo Yoann !

Danse avec les stars, Saison 10 en replay sur MYTF1