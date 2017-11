24/11/17 - Lenni-Kim vs Joy Esther : "nom de Zeus, ça file à 88 miles aujourd'hui..."

Souvenez-vous, lors de l’After du Prime 6, les trois premiers couples du classement des juges ont pu choisir leur adversaire pour l’épreuve des duels. Lenni-Kim et Marie Denigot vont affronter Joy Esther et Anthony Colette. Direction les salles de répétitions où Chris Marques et Jean-Marc Généreux déboulent pour leur annoncer la musique et la danse de leur Duel. Un indice... Trop facile ! Les exclus et répétitions de "Danse avec les Stars", c’est tous les jours sur MYTF1.