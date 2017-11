25/11/17 - Lenni-Kim vs Joy Esther : le duel a déjà commencé

Plus que quelques heures avant le 7ème prime de "Danse avec les Stars", un prime dédié aux musiques hollywoodiennes. Mais pas uniquement ! Ce soir, place à une nouvelle épreuve, celle des duels. On les connait depuis la semaine dernière. On retrouve sur le parquet Lenni-Kim et Marie Denigot ainsi que Joy Esther et Anthony Colette. Autant dire que le duel a déjà commencé ! Les exclus et répétitions de "Danse avec les Stars", c’est tous les jours sur MYTF1.