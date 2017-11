Agustin Galiana vs Elodie Gossuin : qui a remporté le duel ?

Cette semaine, nouveau défi pour nos couples encore en compétition : l'épreuve des duels. Pour rappel, la semaine dernière, lors de l'After, les trois premiers couples du classement avaient pu choisir leur adversaire pour l'épreuve des duels. Agustin Galiana et Candice Pascal avaient choisi Elodie Gossuin et Christian Millette. Joy Esther et Anthony Colette avaient choisi Lenni-Kim et Marie Denigot et Tatiana Silva et Christophe Licata avaient choisi Camille Lacourt et Hajiba Fahmy. Quel couple est sorti gagnant de cette nouvelle épreuve des Duels ? Qui a réussi à gagner les dix points supplémentaires pour lui permettre peut-être de sortir de la zone rouge ? La réponse. Extrait de Danse avec les Stars" du 26 novembre 2017