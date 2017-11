Agustin Galiana : « C’est pas facile tous les jours »

Pauvre Agustin Galiana... La vie n’est pas facile tous les jours. On l’avait laissé un brin « énervé » après une première séance de répétitions entouré de Fauve Hautot et Candice Pascal. On le retrouve entièrement « saucissonné » par les deux chorégraphes… La liberté des gestes, on oublie…La fantaisie aussi. Les danses latines demandent de la précision, voire de l’abnégation… Vous rêviez de danser avec Fauve Hautot et Candice Pascal… Il vous laisse sa place . Les répétitions, c’est tous les jours sur MYTF1.